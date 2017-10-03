A Milliler Antalya'da

REGNUM Carya Golf ve SPA Resort'ta kampa giren A Milliler, ilk çalışmasını basına kapalı olarak Sentido Zeynep Resort'un sahasında saat 18.30'da gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapılan antrenmana, kulübü Fortuna Düsseldorf'un önceki akşamki maçının kadrosunda yer alan Kaan Ayhan ile uçakları daha sonraki saatlerde Antalya'ya inecek Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal katılmadı. Haftasonunda müsabaka oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise 1 saat 20 dakika süren bir antrenman yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de çalışmayı takip etti.

A Milli Takım, bugün saat 18.30'da Sentido Zeynep Resort'un sahasında yapacağı idman ile İzlanda ve Finlandiya maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.