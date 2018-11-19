A Milliler Antalya'da

ÖZEL uçakla gelen ay yıldızlılar için polis, havalimanında güvenlik tedbiri aldı. CIP Salonu'ndan çıkış yapan milliler daha sonra otobüse bindi. Kafilede TFF Asbaşkanı Ali Dürüst de yer aldı. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan otobüs, polis eskortuyla birlikte takımın kamp yapacağı otele gitti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, iki oyuncu ile birlikte dün akşam Antalya Stadyumu'nda basın toplantısı yaptı. Ardından gerçekleştirilen antrenman ile birlikte Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamlayan A Milliler, kampa girerek bugünkü maç saatini beklemeye başladı.