A Milli Takım dibe vurdu

A Milli Futbol Takımı ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçı reyting sıralamasında 5. basamakta yer aldı.

A Milli Takım dibe vurdu
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A MİLLİ Futbol Takımı, Ukrayna ile Antalya'da karşılaştığı hazırlık maçında 0-0 berabere kalırken, oynanan futbol ve alınan sonuçla futbolseverlerin ilgisinden uzak kaldı.Son olarak UEFA Uluslar B Ligi'nde aldığı sonuçlarla C Ligi'ne düşen Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçlar ekranlara da yansıdı.
Milli müsabaka salı günün televizyon reytinglerinde kendine 5. sırada yer buldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan müsabaka 3 dizi ve 1 ana haber programının gerisinde kaldı.

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