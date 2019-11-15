A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
TFF'den yapılan açıklamada Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin yerine kadroya Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür dahil edildi.
MİLLİ takım aday kadrosunda değişiklik yaşandı. İçlerinde Alanyasporlu oyuncu Efecan Karaca'nın da bulunduğu 9 isim Andorra karşılaşması öncesi dinlendirilmeye karar verildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre 9 futbolcu kadrodan çıkarıldı, yerlerine 4 futbolcu listeye dahil edildi.
AÇIKLAMA ŞÖYLE:
EURO 2020 Elemeleri'ndeki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takımımızın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesinde aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Buna göre Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı.
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