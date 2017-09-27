A Milli Takım, çeyrek finale yükseldi

AZERBAYCAN ve Gürcistan 'ın ortaklaşa düzenlediği 2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, play-off maçında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli takım, çeyrek finalde 29 Eylül Cuma günü Rusya ile karşılaşacak. Salon: Bakü Ulusal Cimnastik Arena Hakemler: Daniele Rapisarda (İtalya), Vladimir Simonovic (Sırbistan) Polonya: Wolosz, Polak, Kakolewska, Smarzek, Grajber, Efimienko (Murek, Twardowska, Witkowska, Bociek) Türkiye: Güldeniz Önal, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Neriman Özsoy, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz (Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar Bracceschi, Gamze Alikaya, Merve Seniye Dalbeler, Hande Baladin, Simge Şebnem Aköz, Bahar Toksoy Guidetti) Setler: 22-25, 25-27, 25-18, 23-25 Süre: 126 dakika (31, 35, 30, 30)

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