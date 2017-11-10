A Milli Takım Antalya’da

ARNAVUTLUK ile yapacağı özel maç için Romanya’dan özel uçakla hareket eden ay-yıldızlı kafile, Antalya ’ya ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, başkanlığındaki A Milli Takım kafilesi, güvenlik önlemleri altında havalimanın CIP bölümünden çıkarak konaklayacağı otele hareket etti. Kafilede teknik yönetimden izin alan Kenan Karaman yer almadı. Karaman’ın yarın sabah kampa dahil olacağı belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.