A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı

FUTBOLCULARIN son derece motive ve hırslı gözüktüğü idmanın son bölümlerinde yapılan şut çalışması neşeli anlara sahne oldu. Antrenmanı TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.



A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.00'de özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 18.15'te Eskişehir Yeni Stadyum'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Bu toplantının ardından A Milli Takımı, stadyumda saat 18.45'te İzlanda maçının son provasını yapacak.

