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A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takımı, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu akşam basına kapalı olarak yapılan antrenmanla tamamladı

A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takımı, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu akşam basına kapalı olarak yapılan antrenmanla tamamladı

04 Ekim 2017 Çarşamba 21:13
A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı
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FUTBOLCULARIN son derece motive ve hırslı gözüktüğü idmanın son bölümlerinde yapılan şut çalışması neşeli anlara sahne oldu. Antrenmanı TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.
 
A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.00'de özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 18.15'te Eskişehir Yeni Stadyum'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Bu toplantının ardından A Milli Takımı, stadyumda saat 18.45'te İzlanda maçının son provasını yapacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımAntalya
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