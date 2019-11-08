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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: Güneş Efecan'dan vazgeçmiyor

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Efecan Karaca, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından yeniden A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi 

SPOR 08.11.2019, 20:44
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: Güneş Efecan'dan vazgeçmiyor
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A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, kulüp takımlarıyla hafta sonunda oynayacakları maçların bitiminin ardından, mümkün olan en kısa sürede Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te bu tesisteki Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay yıldızlılar, kampın ilk antrenmanını da aynı gün Riva'da gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 13 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay yıldızlılar, İzlanda maçının son provasını da 19.30'da bu statta yapacak. Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. A Milli Takım, Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan Barcelona'ya seyahat edecek, ardından da Andorra'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte 16 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da (TSİ 21.30) maçın oynanacağı Estadi Nacional (Ulusal Stadyum)'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Andorra maçı öncesindeki son çalışmasını da 20.00'de (TSİ 22.00) bu stadyumda yapacak. Andorra-Türkiye arasında 17 Kasım Pazar günü saat 20.45'te (TSİ 22.45) oynanacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Takım kafilesi, Andorra maçının ardından kara yoluyla Andorra'dan Barcelona'ya geçecek, buradan da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a dönecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİLER
Fehmi Mert Günok
Gökhan Akkan
Sinan Bolat
Uğurcan Çakır

DEFANS
Mehmet Zeki Çelik
Nazım Sangaré
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Merih Demiral
Ozan Muhammed Kabak
Yıldırım Mert Çetin
Cengiz Umut Meraş
Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA

Efecan Karaca
Cengiz Ünder
Deniz Türüç
Emre Belözoğlu
İrfan Can Kahveci
Mahmut Tekdemir
Okay Yokuşlu
Ozan Tufan
Yusuf Yazıcı
Emre Kılınç
Hakan Çalhanoğlu
Ömer Bayram

FORVET
Burak Yılmaz
Cenk Tosun
Enes Ünal

#A milli takım
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Namaz Vakti 08 Kasım 2019
İmsak 06:00
Güneş 07:22
Öğle 12:46
İkindi 15:36
Akşam 18:00
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5
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