A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: Güneş Efecan'dan vazgeçmiyor
A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Efecan Karaca, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından yeniden A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi
A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, kulüp takımlarıyla hafta sonunda oynayacakları maçların bitiminin ardından, mümkün olan en kısa sürede Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te bu tesisteki Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay yıldızlılar, kampın ilk antrenmanını da aynı gün Riva'da gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 13 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay yıldızlılar, İzlanda maçının son provasını da 19.30'da bu statta yapacak. Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. A Milli Takım, Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan Barcelona'ya seyahat edecek, ardından da Andorra'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte 16 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da (TSİ 21.30) maçın oynanacağı Estadi Nacional (Ulusal Stadyum)'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Andorra maçı öncesindeki son çalışmasını da 20.00'de (TSİ 22.00) bu stadyumda yapacak. Andorra-Türkiye arasında 17 Kasım Pazar günü saat 20.45'te (TSİ 22.45) oynanacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Takım kafilesi, Andorra maçının ardından kara yoluyla Andorra'dan Barcelona'ya geçecek, buradan da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a dönecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
KALECİLER
Fehmi Mert Günok
Gökhan Akkan
Sinan Bolat
Uğurcan Çakır
DEFANS
Mehmet Zeki Çelik
Nazım Sangaré
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Merih Demiral
Ozan Muhammed Kabak
Yıldırım Mert Çetin
Cengiz Umut Meraş
Hasan Ali Kaldırım
ORTA SAHA
Efecan Karaca
Cengiz Ünder
Deniz Türüç
Emre Belözoğlu
İrfan Can Kahveci
Mahmut Tekdemir
Okay Yokuşlu
Ozan Tufan
Yusuf Yazıcı
Emre Kılınç
Hakan Çalhanoğlu
Ömer Bayram
FORVET
Burak Yılmaz
Cenk Tosun
Enes Ünal
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5