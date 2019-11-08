A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: Güneş Efecan'dan vazgeçmiyor

A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, kulüp takımlarıyla hafta sonunda oynayacakları maçların bitiminin ardından, mümkün olan en kısa sürede Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te bu tesisteki Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay yıldızlılar, kampın ilk antrenmanını da aynı gün Riva'da gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 13 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay yıldızlılar, İzlanda maçının son provasını da 19.30'da bu statta yapacak. Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. A Milli Takım, Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan Barcelona'ya seyahat edecek, ardından da Andorra'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte 16 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da (TSİ 21.30) maçın oynanacağı Estadi Nacional (Ulusal Stadyum)'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Andorra maçı öncesindeki son çalışmasını da 20.00'de (TSİ 22.00) bu stadyumda yapacak. Andorra-Türkiye arasında 17 Kasım Pazar günü saat 20.45'te (TSİ 22.45) oynanacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Takım kafilesi, Andorra maçının ardından kara yoluyla Andorra'dan Barcelona'ya geçecek, buradan da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a dönecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİLER

Fehmi Mert Günok

Gökhan Akkan

Sinan Bolat

Uğurcan Çakır

DEFANS

Mehmet Zeki Çelik

Nazım Sangaré

Çağlar Söyüncü

Kaan Ayhan

Merih Demiral

Ozan Muhammed Kabak

Yıldırım Mert Çetin

Cengiz Umut Meraş

Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA

Efecan Karaca

Cengiz Ünder

Deniz Türüç

Emre Belözoğlu

İrfan Can Kahveci

Mahmut Tekdemir

Okay Yokuşlu

Ozan Tufan

Yusuf Yazıcı

Emre Kılınç

Hakan Çalhanoğlu

Ömer Bayram

FORVET

Burak Yılmaz

Cenk Tosun

Enes Ünal