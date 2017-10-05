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A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın İzlanda ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın İzlanda ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçının hazırlıklarını tamamladı

05 Ekim 2017 Perşembe 20:02
A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır
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MİLLİ, maç öncesi son çalışmasını Yeni Eskişehir Stadı'nda  gerçekleştirdi. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki idmanın ilk 15  dakikası basına açık tutuldu.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı  bölümünde, İzlanda maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımıİzlanda
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