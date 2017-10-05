A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır

MİLLİ, maç öncesi son çalışmasını Yeni Eskişehir Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, İzlanda maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
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