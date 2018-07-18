A Klasman'a yükseldi

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan hakem Murat Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Klasman kategorisine yükseltildi

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A Klasman'a yükseldi
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TFF tarafından 2018-2019 sezonu itibariyle A Klasman'a terfi ettirilen Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden hakemlerin yer aldığı 23 kişilik listenin içinde kendine yer bulmayı başardı. Önümüzdeki sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig maçları yönetecek olan Erdoğan, görev verilmesi halinde Spor Toto Süper Lig'de de düdük çalabilecek. Murat Erdoğan, 13 yıllık futbol hakemliği kariyerinde 5 yıl İl Hakemi, 2 yıl Bölgesel Hakem, 4 yıl C Klasman Hakemi, 2 yıl da B Klasman Hakemi olarak görev yapmıştı. 

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