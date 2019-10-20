A. Alanyaspor - Ç. Rizespor maçının kadroları açıklandı

BUNA göre; ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, sahaya, kalede Marafona, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Onur, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile açacak. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise, Gökhan, Abarhoun, Talbi, Chatziisaias, Melnjak, Orhan, Abdullah, Boldrin, Diomande, Yan Sasse, Samudio ilk 11'i ile sahada olacak.