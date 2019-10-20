banner449

banner552

banner481

banner472

A. Alanyaspor - Ç. Rizespor maçının kadroları açıklandı

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçının kadroları az önce açıklandı

SPOR 20.10.2019, 15:53
A. Alanyaspor - Ç. Rizespor maçının kadroları açıklandı
banner404

BUNA göre; ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, sahaya, kalede Marafona, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Onur, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile açacak.  Konuk ekip Çaykur Rizespor ise, Gökhan, Abarhoun, Talbi, Chatziisaias, Melnjak, Orhan, Abdullah, Boldrin, Diomande, Yan Sasse, Samudio ilk 11'i ile sahada olacak.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#süper lig #Aytemiz Alanyaspor #Çaykur Rizespor #Alanyaspor - Rizespor maçının kadroları
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 20 Ekim 2019
İmsak 05:43
Güneş 07:03
Öğle 12:47
İkindi 15:52
Akşam 18:21
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 8 15
2. Alanyaspor 7 14
3. Başakşehir 8 14
4. Galatasaray 8 13
5. Sivasspor 8 12
6. Konyaspor 7 12
7. Fenerbahçe 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Antalyaspor 8 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Beşiktaş 8 9
12. Ankaragücü 8 9
13. Göztepe 8 9
14. Denizlispor 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Bursaspor 8 15
4. Ümraniye 8 14
5. Balıkesirspor 7 13
6. Fatih Karagümrük 7 12
7. Altay 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Erzurum BB 8 11
10. Adana Demirspor 8 10
11. İstanbulspor 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 8 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 8 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Bournemouth 9 12
10. West Ham 9 12
11. Aston Villa 9 11
12. Wolverhampton 9 11
13. Everton 9 10
14. M. United 8 9
15. Sheffield United 8 9
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Atletico Madrid 9 16
5. Real Sociedad 8 13
6. Getafe 9 13
7. Valencia 9 13
8. Sevilla 8 13
9. Athletic Bilbao 8 12
10. Villarreal 8 11
11. Levante 8 11
12. Osasuna 9 11
13. Deportivo Alaves 9 11
14. Real Valladolid 8 10
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Real Betis 8 9
18. Celta de Vigo 9 9
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545