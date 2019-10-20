A. Alanyaspor - Ç. Rizespor maçının kadroları açıklandı
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçının kadroları az önce açıklandı
SPOR 20.10.2019, 15:53
BUNA göre; ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, sahaya, kalede Marafona, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Onur, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile açacak. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise, Gökhan, Abarhoun, Talbi, Chatziisaias, Melnjak, Orhan, Abdullah, Boldrin, Diomande, Yan Sasse, Samudio ilk 11'i ile sahada olacak.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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