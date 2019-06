93. Gazi Koşusu sona erdi: Koşuyu kim kazandı?

KURTULUŞ Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. 1927'den itibaren her yıl Gazi Koşusu düzenlendi. Bu yıl ise bu organizasyonun 93'üncüsü düzenlendi.

93. GAZİ KOŞUSU'NU KİM KAZANDI?

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen koşu saat 17.15'te başladı. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21 at katıldı. Yarışın galibi ise 21 numaralı The Last Romance atıyla Ahmet Çelik oldu. oldu. Kazanan isim 1 milyon 650 bin liralık ödül aldı.