90+3'te gol geldi: Mustafa Kaplan baygınlık geçirdi!

SÜPER Lig'in 23. haftasında Ankaragücü ile BB Erzurumspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Saat 13.30'da başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler yönetti.



Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede Ankaragücü 25. dakikada Tyler Boyd'un golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Başkent ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya konuk ekip hızlı başladı. 48. dakikada Opseth'in attığı müthiş frikik golüyle Erzurumspor 1-1 beraberliği yakaladı. Attığı müthiş frikik golünden 25 dakika sonra rakibine yaptığı müdahale sonrası 2. sarı kartı gören Opseth kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Rakibi 10 kişi kaldıktan sonra atakları sıklaştıran ev sahibi 90+3'te Orgill'in golü 2-1 öne geçti ve 3 puanı kazanan taraf oldu.



Bu galibiyetle Başkent ekibi 27 puanla 13. sırada yer aldı. Evine puansız dönen Erzurumspor ise 21 puanla 17. sırada haftayı kapatmış oldu.



Mustafa Kaplan bayıldı



Maça damga vuran olay ise 90+3'te Başkent ekibinin golü geldikten sonra oldu. Uzatmalarda gelen golden sonra Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan baygınlık geçirdi.

