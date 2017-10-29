80 bin kişinin izlediği maçta hakem skandalı

GALLER'İN Cardiff şehrinde gerçekleşen ağır sıklet unvan maçında Anthony Joshua ile Fransız Carlos Takam ringe çıktı. 2 ağır sıklet kemeri bulunan Anthony Joshua, hakem kararıyla rakibini nakavt etti ve nakavt serisini devam ettirdi. Joshua, kariyerindeki 20. maçında 20. nakavtını elde etti.

80 BİN KİŞİ HAKEMİ PROTESTO ETTİ

Ancak hakem Phil Edwards'ın bu nakavt kararı büyük tepki gördü. Principality Stadyumu'nu dolduran yaklaşık 80 bin kişi yoğun şekilde kararı protesto etti.

Joshua maç sonunda hakem kararının kendi elinde olmadığını belirtirken Carlos Takam rakibine saygı duyduğunu ancak rövanş istediğini belirtti.

JOSHUA: RAKİBİME SAYGI DUYUYORUM

Joshua mücadele sonrasında "Hakemin kararı maçı durdurmaksa buna engel olamam. Takam'a saygı duyuyorum. Evander Holyfield'a benziyor." ifadelerini kullandı.

Takam ise "Hakem maçı niye durdurdu anlamadım. Joshua ve Birleşik Krallık'taki hayranlarına büyük saygı duyuyorum. Onların önünde maç yaptığım için çok mutluyum. Ancak hakem maçı neden bitirdi anlamadım." dedi.

TAKAM: BU MAÇIN RÖVANŞINI İSTİYORUM

Takam sözlerine "Bu maçın rövanşını istiyorum. Joshua'yla tekrar dövüşmek istiyorum. O, harika bir şampiyon." ifadeleriyle devam etti.

Dünkü dev mücadeleyi birçok ünlü izledi. Manchester United'ın İsveçli santrforu Zlatan Ibrahimovic ve teknik direktör Hikmet Karaman da dev karşılaşmayı yerinde izleyenler arasındaydı.