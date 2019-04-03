8 madalyalı başlangıç

AVRUPA Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya Kemer'de düzenlenen şampiyonaya 26 ülkeden 541 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde 12 kategoride müsabakalar yapılırken, Türkiye 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Şeyda Nur Yavuz, Nagihan Besleme ve Sıla Özden'den oluşan genç bayan takımı Avrupa şampiyonu oldu. Altın madalya kazanan sporcular Şeyda Nur Yavuz, Nagihan Besleme ve Sıla Özden, altın madalya kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, madalyalarını başta şehitlerimiz olmak üzere Türkiye'ye adadıklarını söylediler. Türkiye adına ilk gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

ALTIN (Genç Bayanlar)

Şeyda Nur Yavuz

Nagihan Besleme

Sıla Özden

GÜMÜŞ (Bayanlar Bireysel 30 Yaş Altı)

Elif Aybüke Yılmaz

Nevin Baş (Bayanlar Bireysel 65 Yaş Altı)

Şerif Kandırmış (Erkekler Bireysel 65 Yaş Altı)

Gülsena Karakuyulu (Bayanlar Serbest Stil 17 Yaş Üstü)

Muhammed Çağrı Gülen-İremnur Öztürk (Serbest Stil 17 Yaş Altı Çiftler)

BRONZ (Genç Erkek Takım)

Yiğit Kemal Yılmaz

Cem Kortan Uyar

Muhammet Emin Sevinç

Emirhan Muran (Serbest Stil Erkekler Bireysel 17 Yaş Üstü)

