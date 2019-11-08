8-0 paylaşımı yapan Babel için Terim'den şok karar!

GALATASARAY'DA Real Madrid karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyet sonrasında gözden çıkarılan son isim Ryan Babel oldu. Bu sezon Fatih hocanın vazgeçemediği isimlerin başında gelen Hollandalı futbolcunun form grafiğinin sürekli düşmesi, planların değişmesine yol açtı. Çin kulüplerinin ilgilendiği 33 yaşındaki futbolcunun gönderilmesi planlanıyor.

SATIŞINDAN 5 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı yeni satış listesinde Babel'in de kendisine yer bulduğu, deneyimli oyuncuyu Uzakdoğu kulüplerinden birine satmayı hedefledikleri öğrenildi. Galatasaray'ın planı, Babel'den 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli elde edip, bu parayı transferde kullanmak.

8-0 PAYLAŞIMI VE 6-0'LIK MAĞLUBİYET SONRASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta sarı kırmızılı futbolcuların sahada varlık gösterememesi taraftarın sabrını taşırdı. Eleştirilen isimlerin başında Nagatomo ve Babel geliyor.Özellikle Babel 6-0 yenildikleri maç öncesinde, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildiği maçta altı ve yedinci golleri attığı maçın yıl dönümünü hatırlatarak, Beşiktaş taraftarları çılgına çevirdi.