'75. Yıl'da buluşalım'

ALANYA Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bugün sahasında grup lideri Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 15.00'de 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.

Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken "Hedefimiz, taraftarımızın da desteğiyle bu maçta galip gelmek. Alanya halkını bu önemli maça destek vermeye davet ediyorum. İnşallah bu maçta elimizden gelen gayreti göstererek sahadan zaferle ayrılacağız. Taraftarımız bizi bu maçta yalnız bırakmasın. Takımın taraftar desteğine ihtiyacı var" dedi.

Öte yandan, Alanya Özel Yedi Bilim Koleji öğrencileri 1. Lig’deki temsilcimiz Alanya Belediyespor Erkekler Voleybol Takımı’na destek olmak için bugün maç saatinde tribünde hazır bulunacaklarını söylediler.