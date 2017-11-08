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7 oyuncu milli takımlarda

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, milli takımlara gönderdiği oyuncu sayısıyla büyük kulüplere fark atıyor

7 oyuncu milli takımlarda

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, milli takımlara gönderdiği oyuncu sayısıyla büyük kulüplere fark atıyor

08 Kasım 2017 Çarşamba 00:10
7 oyuncu milli takımlarda
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LİGLERE verilen milli arada bu kez 7 as oyuncusunu ülkelerinin milli takımlarına gönderen turuncu yeşilli takımda, yıldız futbolcu Emre Akbaba da 2. kez A Milli olma sevinci yaşayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun ikinci kez davet ettiği ve oynanacak olan hazırlık maçlarında süre vermesi beklenen Emre Akbaba, önceki gün A Milli Takım kampına katılmak için İstanbul'a gitti. Aytemiz Alanyaspor'da Emre'nin dışında genç oyuncu Mamadou Fofana Mali Milli Takımı'na, Georgios Tzavellas ve Ioannis Maniatis Yunanistan Milli Takımı'na, Michel Landel Gine Milli Takımı'na, Fabrice N'Sakala Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'na ve Lamine Gassama da Senegal Milli Takımı'na davet edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporSüper Lig
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