7 maçta 1 puan

SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu'nun 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'a 3-1 kaybetmenin moral bozukluğunu yaşıyor. Kırmızı beyazlılar ligde son 7 maçta üç puan kazanamadı. Antalyaspor, ligde 7. haftada deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar ligdeki son 7 maçında 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 8. haftada Gençlerbirliği'ne 6-0, 9. haftada Sivasspor'a 2-1, 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 ve 11. haftada Rizespor'a 1-0 yenildi. Bu skorların ardından Bülent Korkmaz ile yolları ayıran kırmızı beyazlılar yeni teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde 12. hafta oynadığı Gaziantep ile 1-1 berabere kalırken, Başakşehir'e 2-0, Trabzonspor'a ise 3-1 yenildi. Antalyaspor evindeki son galibiyetini ise ligin 6. haftasında Malatyaspor'u 3-0 yenerek aldı. Kırmızı beyazlılar evinde oynadığı son 4 lig maçında üç puanla tanışamadı. Ligde aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen kırmızı beyazlılar son 7 maçta sadece 1 puan kazanabildi.