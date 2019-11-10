7'den 77'ye bisiklet

2014 YILINDA kurulan Ravza Spor Kulübü'nün 7'den 77'ye tüm sporcuları, bugün düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Akın Kılıç, Yunus Yetkin ve Mustafa Şirin'in yönetiminde önce Atatürk Anıtı'na giderek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 81. yıldönümü anma etkinliğine katılan bisikletçiler, daha sonra Dim Mağarası'na kadar bisiklet çevirdiler. Yolda, eski Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu ile karşılaşan bisikletçiler, Müftüoğlu ile bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdiler. Ravza Spor Kulübü sporcuları, etkinliğin ardından hep birlikte pazar kahvaltısı yaptı.