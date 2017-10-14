60 milyon euroluk kredinin sırrı açığaçıktı

FENERBAHÇE geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası'ndan 60 milyon dolarlık kredi çekmişti. Bu girişim sarı-lacivertli kulübün mali açıdan zor durumda olduğu yorumlarına yol açmıştı.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM KASADA 100 MİLYON OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ayrıca Başkan Aziz Yıldırım yakın tarihte mali açıdan iyi durumda olduklarını ve kasada 100 milyon lira bulunduğunu belirtmiş, buna rağmen bu kredinin çekilmesi kafalarda iyice soru işareti yaratmıştı. Yönetimin bu krediyi çekmesinin temel sebebi ise ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE ALINMIŞ KREDİLER ÖDENECEK

Sarı-lacivertliler, nihai vadesi 2023 yılı olup altı ayda bir ödenecek krediyi, 6,75 faiz oranı ile aldı. Bu kredinin gelmesiyle birlikte daha önce alınmış kısa vadeli ve daha yüksek faizli borçlar kapatılacak.

YILDIRIM, MAYIS'TA ADAY OLACAK

Böylelikle mevcut borç, daha düşük faiz ve uzun vade ile yapılandırılmış olacak. Başkan Yıldırım, Mayıs ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da aday olacak. Yıldırım bunun için çalışmalara başladı. Bu konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama olmasa da birçok konu ile ilgili olarak Başkan'ın seçim planlaması yaptığı belirtildi.

ŞİMDİLİK ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN TEK İSİM ALİ KOÇ

Şu an için adaylığını resmen açıklayan tek isim Ali Koç. Koç'un adaylık çalışmalarına başladığı da biliniyor. Yıldırım'ın sezon devam ettiği için resmi bir açıklama yapması yakın zamanda beklenmiyor.

Ancak mayıstaki kongrede Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olarak başkanlık mücadelesi vereceği kesin gibi görünüyor.