6 madalya birden

ISPARTA'NIN Eğirdir ilçesinde 13-14 Temmuz'da yapılan Eğirdir Triathlonu-Aquatlonu Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Alanya Belediyespor Triathlon takımı, şampiyonada 6 madalya kazandı.

Minik Kızlar 14 Yaş kategorisinde İlkben Almila Sarıtaş, 13 yaş kategorisinde Havin Duman Türkiye şampiyonu oldu. Minik Erkekler'de 13 yaş kategorisinde Andrey Yerofeyev, 12 yaş kategorisinde Dikhia Goncharov, Yıldız Erkekler'de 15-17 Yaş kategorisinde Mert Çolak Türkiye 2'ncisi, Mehmet Can Gülerdağ ise Türkiye dördüncüsü oldu. Genç Erkekler'de ise 18-19 yaş kategorisinde Osman Nuri Kanıgür Türkiye 3'üncüsü oldu.