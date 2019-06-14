6 kulüp Eljif Elmas'ı istiyor

Inter, Napoli, Fiorentina, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid’in ardından Milan da Fenerbahçe’li Eljif Elmas’a talip oldu.

6 kulüp Eljif Elmas'ı istiyor
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ATLETİCO Madrid'in transferi için İstanbul'a geleceği iddia edilen Eljif Elmas için Milan da devreye girdi.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; 19 yaşındaki oyuncu için Milan yetkilileri Fenerbahçe'yle perde arkasından görüşmelere başladı. 20 milyon bonservis değeri olduğu belirtilen Eljif için Milan'ın ne kadarlık teklifte bulunduğu bilgisi haberde yer almadı.

İtalyanlar ayrıca Milan'ın yanı sıra Napoli, Fiorentina, Atletico Madrid ev Borussia Dortmund'un da genç oyuncuyu istediğini iddia ettiler. Türk basınında çıkan haberlerde Atletico Madrid'in bu hafta Eljif için İstanbul'a geleceği yazılmıştı.

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