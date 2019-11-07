6-0'ın ardından Fatih Terim'den flaş karar!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Yuto Nagatomo'nun biletini kesti. Kötü performansı ve yaptığı bireysel hata sonrası takımının gol yemesine neden olan Nagatomo takımdan gönderilecek.
SPOR 07.11.2019, 10:45
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.
NAGATOMO'NUN BİLETİ KESİLDİ
Madrid deplasmanında 45. dakikada yenilen 4. golde büyük bir hataya imza atan Japon futbolcu, kredisini doldurdu. Taraftarın desteğini de kaybeden 33 yaşındaki Nagatomo'nun Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.
YERİNİ ADEM BÜYÜK'E BIRAKTI
Real Madrid maçına ilk 11'de başlayan Yugo Nagatomo, 88 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu yerini 88. dakikada Adem Büyük'e bıraktı. Sarı kırmızılı formayla bu sezon 14 resmi maçta forma giyen Nagatomo, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
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