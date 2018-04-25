57'den devam edecek derbinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Şenol Güneş'in kafasına gelen cisimle yaralanmasının ardından Mete Kalkavan ve yardımcıları soyunma odasına gitmiş ve talimatlar gereği geri çıkmamıştı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, olaylı Fenerbahçe- Beşiktaş derbi sinin 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak oynanmasına karar verdi.

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