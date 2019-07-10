5 madalya ile döndüler: Alanya’nın gururu oldular!

ERZURUM’DA 1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü evsahipliğinde yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na Alanya Fight Spor Kulübü Derneği 16 sporcusuyla katıldı. Palandöken Buz Pateni Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada Alanya Fight Spor Kulübü Derneği sporcuları yaptıkları karşılaşmalarda elde ettikleri başarılarla 5 madalya almaya hak kazandılar. Hacet Mahallesi, Pazar Pazar’ı içerisinde bulunan Fight Spor Kulübü Derneği’nin antrenörü Cemil Coşkun, sporcularının şampiyonaya 2,5 ay kala çalışma temposunu arttırdığını söyledi. Salonda yaptıkları antrenmanların yanısıra gerek Kızılalan mesire alanında gerekse plajda sık sık antrenmanlar yaptıklarını ifade eden Coşkun, sporcularının disiplinli ve programlı bir çalışma sonucu bu başarıyı yakaladıklarını anlattı. Coşkun, “81 ilden 4 bin üzerinde sporcunun katıldığı şampiyonada Cansu Bükülmezoğlu bize Türkiye birinciliği getirdi. 4 yıldır bizimle çalışan Bükülmezoğlu aynı zamanda karşılaşmadaki performansıyla milli sporcu unvanını da alarak Macaristan’da gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasına katılamaya hak kazandı. Büşra Küçük ve Betül Dedeefendioğlu, Türkiye 2’nciliği kazandılar. Ömer Selçuktekin ile Bülent Çetin ise Türkiye 3’üncülükleri elde ettiler. Uzun süredir bizimle çalışan sporcularımız şampiyonada sergiledikleri performanslarla bizleri gururlandırdılar” dedi.