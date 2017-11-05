5 gollü çılgın maç!

TFF 1'inci Lig'in 11'inci hafta karşılaşmasında Adanaspor , kendi evinde Çaykur Rizespor 'u 3-2 mağlup etti. 4'üncü dakikada Adanaspor'un geliştirdiği atakta, karambolden dönen topa vuran Magaye topu az farkla auta yolladı. 11'inci dakikada Koman'ın ceza sahasına gönderdiği ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Bahattin'in vuruşunda, top kaleci Alisson Becker'dan döndü. Topu Çaykur Rizesporlu futbolcular uzaklaştırdı. 20'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuzhan, ceza sahası içine doğru açtığı ortada topla buluşan Koman, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı:1-0 31'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kweuke, kaleci İrfancan ile karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı. İrfancan'dan seken topu Kweuke tamamladı: 1-1 41'inci dakika sol kanatta topla ilerleyen, Bahattin Köse'nin sert plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1 79'inci dakika Davide ceza sahası içinde düşürülünce, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topa vuran Samudio, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2 84'üncü dakika ceza sahası dışında topla buluşan Bahattin, sert vurdu. Top yandan auta çıktı. 89'üncü dakika ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bahattin, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2 Karşılaşma Adanaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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