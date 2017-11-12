4x4 Alanya Belediyespor

RAKİBİN 25-21, 25-19 ve 25-17'lik setlerle geçen kırmızı beyazlı takım, bu galibiyetle evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Puanını 10.435'e yükselten Alanya Belediyespor, haftaya ise deplasmanda lig lideri Düzce Belediyespor'la karşılaşacak. TVF Spor Lisesi'ni taraftarlarının da desteği yendiklerini söyleyen Alanya Belediyespor Antrenörü Serdar Esen, "Kendi sahamızda oynadığımız 4. maçımızı da kazandık ancak hiç deplasman galibiyeti alamadık. Bunun da bir çaresine bakacağız. Tüm oyuncularımı bu güzel galibiyetten dolayı kutlarım" dedi.