32. Altınkemer'in başpehlivanı

Karamürsel 32. Altınkemer Yağlı Pehlivan Güreşleri tamamlandı, başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı. 245 pehlivanın katıldığı güreşlerde Balaban, finalde Karamürselli Gürbüz Ekin'le güreşti. Onu yenerek, Hasan Cengiz'le başpehlivanlık için kapıştı. Başaltında ustasını yenen Mustafa Yenisancak birinci, ustası Muhammet Mehmet Taşçı ise ikinci oldu. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda minik 1 kategorisinde rakiplerini yenen Adem Burak Uzun birinciliği, Özgürcan Duman ikinciliği, Ahmet Karakuş ve Muhammet Karakuş üçüncülüğü elde etti.



Türkiye genelinden çok sayıda başpehlivanın katıldığı, Av. Levent Erdoğan Er Meydanı'nda, güzel ve çekişmeli müsabakalar seyredildi. Yağlı güreşleri, evsahipliği yapan Güreş Ağası ve Beşiktaş Kulübü eski Asbaşkanı Levent Erdoğan, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürselli efsane başpehlivanlar Aydın Demir, Ahmet Taşçı ve Kadir Birlik başta olmak üzere AK Parti Milletvekili Fikri Işık, MHP Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Türkiye Bosna-Hersek Türkleri Federasyon Başkanı Ahmet Utaş, Kandıra Belediye Başkanı Cengiz Kan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Civelek, İlçe Emniyet Müdürü Abdürrahim Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sadık Çetin, İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Türkel, MHP İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy ve çok sayıda davetli seyretti. Ata sporuna yıllarını vermiş başpehlivanlara ayrılan "Güreşin Ustaları" bölümü de dikkate değer uygulamalardan oldu.

Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere toplam 13 kategoride yapılan müsabakalarında genel sıralama şu şekilde :

-Minik 1 kategorisinde birinci Adem Burak Uzun, ikinci Özgürcan Duman, üçüncü Ahmet Karakuş - Muhammet Karakuş oldu.

-Minik 2 kategorisinde birinci Abdülkadir Saydam, ikinci Sefa Yılmaz, üçüncü Furkan Çay - M.Ali Çeliker oldu.

-Teşvik 1 kategorisinde birinci Serdar Yıldırım, ikinci Enes Özcan, üçüncü Hüseyin İsat - Muhammet Odabaş oldu.

-Teşvik 2 kategorisinde birinci Umur Aybey, ikinci Murat Kandemir, üçüncü Uğur Lafçı -Şükrü Karapınar oldu.

-Tozkoparan kategorisinde birinci Eyüp Özçakır, ikinci Saffet Gültekin, üçüncü Hamza Güneysu -Erdal Duman oldu.

-Ayak kategorisinde birinci Ramazan Sarı, ikinci Resul Yılmaz, üçüncü Özgür Kapan - Fehim Nalbant oldu.

-Deste Küçük kategorisinde birinci Alpaslan Tekmen, ikinci Sıraç Sefer, üçüncü Emre Yaman - Mustafa Aslan oldu.

-Deste Büyük kategorisinde birinci Emirhan Ergin, ikinci Emre Gürbüz, üçüncü Rıdvan Kay - Birkan Ekin oldu.

-Küçük Orta Küçük kategorisinde birinci Hüseyin Gümüşalan, ikinci Oğuzhan Tekmen, üçüncü Kadir Küçükçolak - Davut Demir oldu.

-Küçük Orta Büyük kategorisinde birinci Rıfat Poyraz, ikinci Enes Kesler, üçüncü Serdar Doruk - Kadir Tuna oldu.

-Büyük Orta kategorisinde birinci Semih Turanlı, ikinci Burak Kaya, üçüncü Ekrem Akın -Kemal Şahin oldu.

-Başaltı kategorisinde birinci Mustafa Yenisancak, ikinci Muhammet Mehmet Taşçı, üçüncü Kemal Şahin - Aydın Koçyiğit oldu.

-Baş kategorisinde birinci İsmail Balaban (Antalya), ikinci Hasan Cengiz (Belek), üçüncü Güngör Ekin, Fatih Atlı oldu.