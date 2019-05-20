3 yılda 26 kez şampiyon oldu

ANTALYA'DA Ferhat-Gülşen Menç çiftinin ilk çocukları Alperen Menç, down sendromlu dünyaya geldi. Menç çifti, Alperen'in sosyalleşmesi için 8 yaşında yüzme kursuna gönderdi. Kurstaki yüzme eğitmenleri, sporcu ışığı gördükleri Alperen'i antrenör Semra Karayılanoğlu'yla buluşturdu. İlk kez down sendromlu bir sporcuyla çalışan Karayılanoğlu, Alperen'in başarılı olacağını gördükten sonra antrenman sayısını haftada 5'e çıkardı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara 15 yaşında katılmaya başlayan Alperen, sırt üstü, serbest, kurbağalama, kelebek kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandı. 3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu olan Menç, 16 yaşında ise milli takım sporcusu unvanını aldı. Menç, ay yıldızlı bayrağı yurt dışındaki organizasyonlarda göndere çekmek istiyor. Eylül ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonluğu'na sıkı hazırlanan Alperen Menç, “İlk hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Daha sonra da olimpiyatlara katılmak istiyorum. Ailemi ve antrenörümü gururlandırmak istiyorum. 43 madalyam var. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Allah izin verirse şampiyon ben olacağım" dedi.