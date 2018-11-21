'3 maç kazanmalıyız'

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. Fenerbahçe maçından sonra Sergen Yalçın ve ekibinin geldiğini hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, "Milli maç arasının, hem sakat oyuncularımızın iyileşmesi hem de yeni hocamızın oyuncularla daha fazla zaman geçirmesi anlamında önemi var. En önemlisi de hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçı var. Son haftalardaki kötü gidişata son verilmesi gerekiyor. Bu maçta galip gelmek istiyoruz. Kayseri iyi, güçlü ve önemli bir takım. Zor maç olacak ama bizim de artık bir çıkış yakalamamız gerekiyor. Ligin kalan ilk yarısındaki son maçlarda daha yukarılara çıkmamız gerekiyor. Yoksa ligin ikinci yarısında sıkıntı yaşarız" dedi.

'CAMİAMIZA YAKIŞMIYOR'

Taraftarların takımı yalnız bırakmadığını belirten Çavuşoğlu "Taraftarlar iyi ve kötü zamanlarda yanımızda olmuştur. Yine olacaklardır. Sadece taraftar grubu değil herkesi bu maça davet ediyoruz. Bu maç çok önemli. Şehrimizin takımına hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah kenetlenip daha yukarılara çıkacağız, geçen senelerde olduğu gibi yukarılara çıkmamız gerekiyor. Şu an olduğumuz yer Alanyaspor'a ve camiamıza yakışmıyor ama futbolun içinde bunlar var. Penaltı atamıyorsun, gol atamıyorsun, rakip takımın pozisyonu olmasa bile 1 gol bularak 3 puanı alıyor. Bu her takım için geçerli. Önümüzdeki süreç daha yukarılara çıkmak için bir fırsat olacak. En az 3 maç alırsak rahatlarız. 5 maçın 5'ini de almak istiyoruz ama en azından 3'ünü almalıyız" diye konuştu.