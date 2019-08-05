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3 haftalık program açıklandı: İşte Alanyaspor'un maçları
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk üç haftalık maç programı açıklandı. Buna göre Alanyaspor’un ilk 2 haftadaki maçları Cumartesi günleri 3’üncü hafta maçı ise Pazar günü oynanacak. Maçların başlama saati ise 21.45 olarak açıklandı
SPOR 04.08.2019, 17:54 04.08.2019, 17:59 Enes Subaşı
SPOR Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16 Ağustos’ta başlayacak. Ligdeki temsilcimiz Alanyaspor ilk hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de başlayacak maç Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak. Turuncu yeşilli takım evindeki ilk maçı ise 2’nci hafta Kasımpaşa’ya karşı oynayacak. 24 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati yine 21.45 olarak açıklandı. Alanyaspor, ligin 3’üncü hafta maçında Yeni Malatyaspor deplasmanına giderken, bu karşılaşma ise Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve 1 Eylül Pazar günü saat 21.45’te başlayacak.
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|2. Ankaragücü
|0
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|7. Galatasaray
|0
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|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
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|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
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|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
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|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
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|18. İstanbulspor
|0
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|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0