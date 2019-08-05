3 haftalık program açıklandı: İşte Alanyaspor'un maçları

SPOR Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16 Ağustos’ta başlayacak. Ligdeki temsilcimiz Alanyaspor ilk hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de başlayacak maç Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak. Turuncu yeşilli takım evindeki ilk maçı ise 2’nci hafta Kasımpaşa’ya karşı oynayacak. 24 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati yine 21.45 olarak açıklandı. Alanyaspor, ligin 3’üncü hafta maçında Yeni Malatyaspor deplasmanına giderken, bu karşılaşma ise Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve 1 Eylül Pazar günü saat 21.45’te başlayacak.

