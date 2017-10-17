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3 büyüklere kötü haber!

Beşiktaş ve Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahüratı", Galatasaray ise "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel de PFDK'ya sevk edildi

3 büyüklere kötü haber!

Beşiktaş ve Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahüratı", Galatasaray ise "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel de PFDK'ya sevk edildi

17 Ekim 2017 Salı 18:09
3 büyüklere kötü haber!
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TFF Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle;
 
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.10.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
 
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RYAN GUNO BABEL'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
2- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
6- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsünün 5/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
7- BURSASPOR Kulübü'nün 16.10.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR -OSMANLISPOR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
 
BURSASPOR Kulübü futbolcusu JIRES KEMBO EKOKO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
TFF Hukuk MüşavirliğiBeşiktaşFenerbahçePFDKRyan Babel
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