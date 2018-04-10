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3 büyükler PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

3 büyükler PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

10 Nisan 2018 Salı 19:19
3 büyükler PFDK'ya sevk edildi!
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BEŞİKTAŞ, Fenerbahçe ve Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce 10.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
 
1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 06.04.2018 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
3- GÖZTEPE A.Ş Kulübü'nün 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
4- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 08.04.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 09.04.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçe
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