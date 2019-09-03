3-2'nin uğuru

SPOR Toto Gelişim Liglerinde mücadele eden Alanyaspor U17 ve U19 takımları, ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'a konuk oldular. Alanyaspor U17 takımı, deplasmanda karşılaştığı Rizespor'u 12. dakikada Enes Bağdemir, 25 ve 49. dakikalarda ise milli oyuncusu Alperen Soysal'ın golleriyle 3-2 mağlup etti. Temsilcimiz elde ettiği bu galibiyetle 3. hafta sonunda 7 puana ulaşarak haftayı lider kapattı. Alanyaspor U19 takımı da deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Turuncu yeşilliler, ilk yarıda soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi. İkinci yarı üstün bir performans ortaya kuran Alanyaspor U19 takımı, 55. dakikada Yusuf Özdemir, 75 ve 85. dakikalarda ise genç golcüsü Veysel Karani Ünal'ın golleriyle 3-2 kazanmasını bildi. Turuncu yeşilliler bu galibiyetle 6 puana yükseldi ve 7'şer puanlı Antalyaspor ve Kayserispor'un ardından haftayı 3. sırada tamamladı. Elde ettikleri 3-2'lik skorlarla A takımdaki ağabeylerini örnek aldıklarını gösteren genç futbolcular, soyunma odasında ise geleneksel galibiyet pozlarını verdiler. Öte yandan, U21 Ligi bu yıl kaldırılırken, U14, U15 ve U16 takımlarının ligleri ise gelecek hafta başlayacak.