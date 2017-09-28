3-0'lık PSG hezimeti pahalıya patladı

Bayern Münih koltuğunu bir süreliğine Willy Sagnol devralacak. Koltuk için adı geçen isimlerden biri ise eski Borussia Dortmund teknik direktörü Thomas Tuchel .

Sport Bild'e konuşan Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenige, böyle bir yenilginin sonuçları olabileceğini belirtmişti.

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