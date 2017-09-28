3-0'lık PSG hezimeti pahalıya patladı

SEZONA beklentilerden uzak başlayan Bayern Münih'te yönetim, teknik direktör Carlo Ancelotti'den rapor istedi.
ESPN'in haberine göre görüşme sonrasında Carlo Ancelotti'nin görevine son verildi. Bayern Münih yönetiminin gelişmeyi akşam saatlerinde duyurması bekleniyor.
BAYERN MÜNİH CEO'SU AYRILIĞIN SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Sport Bild'e konuşan Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenige, böyle bir yenilginin sonuçları olabileceğini belirtmişti.
Bayern Münih koltuğunu bir süreliğine Willy Sagnol devralacak. Koltuk için adı geçen isimlerden biri ise eski Borussia Dortmund teknik direktörü Thomas Tuchel.
BAYERN MÜNİH'TE EN ERKEN KOVULAN TEKNİK ADAM OLACAK
Carlo Ancelotti kovulması durumunda, Bayern Münih'in Bundesliga tarihinde en erken kovduğu teknik direktör olacak.
1965 yılından bu yana Aralık ayından önce kovulan tek teknik direktör, 8 Ekim 1991'de görevine son verilen Jupp Heynckes idi.
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