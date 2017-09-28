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3-0'lık PSG hezimeti pahalıya patladı

Şampiyonlar Liginde PSG'ye 3-0 yenilen Bayern Münih'te Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildi

3-0'lık PSG hezimeti pahalıya patladı

Şampiyonlar Liginde PSG'ye 3-0 yenilen Bayern Münih'te Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildi

28 Eylül 2017 Perşembe 16:21
3-0'lık PSG hezimeti pahalıya patladı
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SEZONA beklentilerden uzak başlayan  Bayern Münih'te yönetim, teknik direktör  Carlo Ancelotti'den rapor istedi.

ESPN'in haberine göre görüşme sonrasında  Carlo Ancelotti'nin görevine son verildi.  Bayern Münih yönetiminin gelişmeyi akşam saatlerinde duyurması bekleniyor.

BAYERN MÜNİH CEO'SU AYRILIĞIN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Sport Bild'e konuşan  Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenige, böyle bir yenilginin sonuçları olabileceğini belirtmişti.

Bayern  Münih koltuğunu bir süreliğine Willy Sagnol devralacak. Koltuk için adı geçen isimlerden biri ise eski  Borussia Dortmund teknik direktörü Thomas Tuchel.

BAYERN MÜNİH'TE EN ERKEN KOVULAN TEKNİK ADAM OLACAK

Carlo Ancelotti kovulması durumunda,  Bayern Münih'in Bundesliga tarihinde en erken kovduğu teknik direktör olacak.

1965 yılından bu yana Aralık ayından önce kovulan tek teknik direktör, 8 Ekim 1991'de görevine son verilen Jupp Heynckes idi.

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Borussia DortmundCarlo AncelottiThomas TuchelBayern MunichBayern Münih
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