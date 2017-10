29 yıl sonra bir ilk: Yunan adaları çıkarıldı

TÜRKİYE'NİN önde gelen uluslararası deniz festivali ve yelken yarışı The Bodrum Cup, 16 Ekim-21 Ekim tarihleri arasında 29’uncu kez yelken tutkunlarıyla buluşacak. Yelkencilerin 6 gün boyunca gulet, tırhandil, cruiser ve katamaran kategorilerinde yarışacağı organizasyon boyunca, karada ve denizde de birçok eğlenceli etkinlik yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 150 yat ve 1500 yelkencinin katılması beklenen The Bodrum Cup, Yunan sularında bulunan 12 adalara yelken açmayacak.

Bu yıl 19-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek uluslararası deniz festivali ve yelken yarışı The Bodrum Cup, 29 yıldır hem Türkiye’nin hem de Bodrum’un tanıtımına katkı sunuyor. Era Bodrum Yelken Kulübü’nün hayata geçirdiği ve yıllar içinde gelenekselleşen The Bodrum Cup, bu yıl da yine binlerce yelken tutkununu bir araya getirecek. The Bodrum Cup 16 Ekim günü kampana töreniyle başlayacak. Yarışların gulet, tırhandil, cruiser ve katamaran kategorilerinde yapılacağı The Bodrum Cup, denizcilerin konuklarıyla birlikte yarışmasını mümkün kılmasıyla diğer yarışlar arasında öne çıkıyor. Bodrum’dan başlayıp, Yalıkavak ve Gökova koylarını da kapsayan 5 etaptan oluşacak yarışmada yelkencilerin Yunanistan’ın Kos ve Leros adalarına uğramayacak.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, The Bodrum Cup’ın Bodrum için çok önemli olduğunu ifade etti. Kocadon, “Bodrum’un bugünlere gelmesinde büyük etkisi olan ve şu anda da 15-20 bin yata ulaşmış mavi yolculuğun ve denizcilik sektörünün, özellikle The Bodrum Cup yelken yarışlarından sonra cazibesi daha da artmıştır. Etkinliğimizi öyle güzel bir hale getirdik ki, yarışlarımız artık dünyada da konuşuluyor. Amacımız, yarışlarımızın her yıl çıtasını biraz daha yükseltmektir” diye konuştu.

BU YIL ROTA TAMAMEN BODRUM

The Bodrum Cup’ta bu yıl rota tamamen Bodrum koylarından oluşuyor. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal bunun nedenini şöyle açıkladı:

“Denizcilerimizin Yunanistan’da yaşadığı zorlukların farkındayız. Denizcilerimizin yanındayız. Esasında uluslararası bir organizasyon olarak iki ülke arasındaki ticari bağı ve dostluk algısını geliştirmek amacıyla yarışlarımıza Yunanistan rotalarını da dahil ediyorduk ve bu girişimin iki ülke ekonomisine bugüne kadar yapmış olduğu katkı bizi son derece mutlu etti diyebiliriz. Ancak ülkemizin son iki yıldır turizm alanında karşı karşıya kaldığı sıkıntılar nedeniyle bu yıl rotamızı tamamen Bodrum’a çevirdik. Bu sayede Bodrum’u ve ülkemizi tüm dünyaya en doğru biçimde tanıtmayı arzuluyoruz.”

ULUSLARARASI BİR DENİZ FESTİVALİ

The Bodrum Cup’ta heyecan dolu yarışlarla birlikte hem karada hem de denizde pek çok eğlenceli etkinlik düzenleniyor. The Bodrum Cup bu özelliğiyle uluslararası bir deniz festivali olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. Fransa, İspanya, İsveç ve Yunanistan’dan katılımcıların ağırlığını hissettirdiği etkinliğe, Alman ve Amerikan katılımcıların yanı sıra İngiltere, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinden katılımcılar da renk katıyor.