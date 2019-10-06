29. Alanya Triatlonu başladı

29. Alanya Triathlonu yarışlarına, yaş grupları olimpik ve sprint mesafede 368 sporcu, aquathlon kategorisinde 180, genç kadınlarda 34 sporcu, büyük kadınlarda 35 sporcu, genç erkeklerde 63 sporcu, büyük erkeklerde 73 sporcu, ve paratriathlonda 70 sporcu yarışıyor. İlk gün yarışlarında yaş grubu uzun mesafe, aquathlon, genç kadınlar ve büyük kadınlar yarışı koşuldu. Günün ilk yarışı yaş grupları olimpik mesafe ile başladı. Genç kadınların galibi 1.05.29 saniye ile Hollanda’dan katılan Barbara De Koning oldu. İsviçre’den katılan Cathia Schar 1.06.14 saniye ile ikinci ve Polonya’dan katılan Julia Sanecka 1.06.24 saniye ile üçüncü olarak kürsüye çıkan isim oldu. Büyük kadınlar kategorisinde kazanan ise 1.01.14 saniye ile Ukrayna’dan katılan Yuliya Yelistratova oldu. Almanya’dan katılan Lisa Tertsch 1.01.23 saniye ile ikinci ve Rusya’dan katılan Alexandra Razanerova 1.01.39 saniye ile üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triahtlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia Perez ve Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Erdal Tamrak’ın elinden aldı.