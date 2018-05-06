RAKİPLERİNİN saha avantajı olduğunu belirten Buz, "Alanyaspor kendi sahasında oynuyor ve kazandığı zaman ligi bitiriyordu. 38 puanla rahatlayacak bir pozisyona gelecekti. Bizim açımızdan da rakibimizle oynadığımız için ikili averaja da bakılıyordu. Çünkü ilk maçımızı kazanmıştık. Öyle bir avantajımız var. Kazanmak istiyorduk, ilk pozisyonu da biz yakaladık. İlk pozisyonda direkten dönen topta kardeşimiz iyi bir vuruş yapsaydı 1-0 öne geçip oyunun seyrini değiştirebilirdik. İlk yarı dengeli geçti. İkinci devre futbolcu kardeşlerim karakter gösterdi. Çok güzel bir golle oyuna döndük. Üstünlüğü sağladık, pozisyonlar yakaladık ve kazanabilirdik. Maalesef kazanamadık 2 puan kaybettik. Öteki taraftan futbolcu kardeşlerimi de kutluyorum. Bu baskı altında karakter göstermek kolay değil ve haftalarca bunu yapıyoruz. Önümüzde 2 hafta var. Önümüzde zor ve ciddi görünen Beşiktaş maçı var ama futbolcularımızla bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Bu tarz müsabakalar kolay değil. 2 puanı özellikle ikinci devrede baktığımızda kaybettiğimizi düşünüyoruz ama önümüzde 2 maç ve 6 puan var. Maksimum puanları alarak ligde kalmak istiyoruz" dedi.

