Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
179.537
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7474
EURO
5.0509
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu
Yerli ve milli baz istasyonu ULAK hizmete giriyor
Yerli ve milli baz istasyonu...
Çalışan anneye büyük destek
Çalışan anneye büyük destek
Ayrıntılar belli oldu! 500 bin liralık evde 50 bin lira kazanç...
Ayrıntılar belli oldu! 500 bin...

'2 puan kaybettik'

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Aytemiz Alanyaspor maçında stres faktörünün yüksek olduğunu söyledi

'2 puan kaybettik'

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Aytemiz Alanyaspor maçında stres faktörünün yüksek olduğunu söyledi

06 Mayıs 2018 Pazar 23:53
'2 puan kaybettik'
banner404

RAKİPLERİNİN saha avantajı olduğunu belirten Buz, "Alanyaspor kendi sahasında oynuyor ve kazandığı zaman ligi bitiriyordu. 38 puanla rahatlayacak bir pozisyona gelecekti. Bizim açımızdan da rakibimizle oynadığımız için ikili averaja da bakılıyordu. Çünkü ilk maçımızı kazanmıştık. Öyle bir avantajımız var. Kazanmak istiyorduk, ilk pozisyonu da biz yakaladık. İlk pozisyonda direkten dönen topta kardeşimiz iyi bir vuruş yapsaydı 1-0 öne geçip oyunun seyrini değiştirebilirdik. İlk yarı dengeli geçti. İkinci devre futbolcu kardeşlerim karakter gösterdi. Çok güzel bir golle oyuna döndük. Üstünlüğü sağladık, pozisyonlar yakaladık ve kazanabilirdik. Maalesef kazanamadık 2 puan kaybettik. Öteki taraftan futbolcu kardeşlerimi de kutluyorum. Bu baskı altında karakter göstermek kolay değil ve haftalarca bunu yapıyoruz. Önümüzde 2 hafta var. Önümüzde zor ve ciddi görünen Beşiktaş maçı var ama futbolcularımızla bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Bu tarz müsabakalar kolay değil. 2 puanı özellikle ikinci devrede baktığımızda kaybettiğimizi düşünüyoruz ama önümüzde 2 maç ve 6 puan var. Maksimum puanları alarak ligde kalmak istiyoruz" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İrfan BuzAytemiz AlanyasporOsmanlıspor Teknik Direktörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da havuzda heyecan
Alanya'da havuzda heyecan
'Bu 1 puan bizi kurtaracak '
'Bu 1 puan bizi kurtaracak '
Vakıfbank 4. kez Avrupa şampiyonu!
Vakıfbank 4. kez Avrupa şampiyonu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim