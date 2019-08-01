2 maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe'de kaleci istatistikleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 ve ertesi gün Real Madrid'e 5-3 yenilmesi sonrası Bayern Münih maçında kalede olan Harun Tekin, ve Real Madrid maçında kaleyi koruyan Altay Bayındır'ın istatistikleri belli oldu.

2 maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe'de kaleci istatistikleri ortaya çıktı
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AUDİCup'ta iki maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe'de kaleciler Harun Tekin ve Altay Bayındır'ın istatistikleri ortaya çıktı. OptaCan'da yer alan istatistiklere göre; Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 yenildiği maçta kaleci koruyan Harun Tekin, kaleye gelen 9 isabetli şutun 6'sını yerken 3 kurtarış yaptı ve kurtarış oranı 33,3 oldu. 2 top uzaklaştıran Harun, gole sebep olan 1 hata yaptı.

ALTAY 12 KURTARIŞ YAPTI

Altay Bayındır ise Real Madrid'e 5-3 yenildikleri maçta Fenerbahçe kalesini korudu. Kaleye gelen 17 şutta kalesinde 5 gol gören Altay tam 12 kurtarış yaptı. Maçta kurtarış oranı ise 70,6... Genç kaleci gol yenmesine sebep olan hata yapmadı.

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