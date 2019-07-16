18 milyon euroluk eski Alanyasporlu Merih için bomba iddia!

İtalyan devi Juventus'un Sassuolo'dan 18 milyon euroya kadrosuna kattığı eski Alanyaspor oyuncusu Merih Demiral için İtalyan basınından Milan'a kiralanacak iddiası geldi.

18 milyon euroluk eski Alanyasporlu Merih için bomba iddia!
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Juventus'un 18 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Sassuolo'dan transfer ettiği eski Alanyasorlu Milli futbolcu Merih Demiral için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan RAI Sport'un haberine göre Juventus, Türk stoperi daha çok forma şansı bulabilmesi için Milan'a kiralamak istiyor.

MILAN, MERİH DEMİRAL'A SICAK BAKIYOR

Milan'ın da Dejan Lovren ve Matija Nastasic için yaptığı transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Merih Demiral'a sıcak baktığı belirtildi. Ancak Merih transferinde Juventus'un önce Sassuolo'dan izin alması gerekiyor. Juventus'un Sassuolo ile yaptığı sözleşmede İtalya'da başka bir takıma transfer görüşmesinde önceliğin Sassuolo'ya verileceği yazılıyordu. 

75 MİLYON EUROLUK DE LIGT İDDİASI

Merih Demiral'ı transfer eden Juventus, ardından Ajax'ın genç kaptanı De Ligt konusunda da anlaştı ve Hollandalı futbolcuyu 75 milyon euroya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. De Ligt ile birlikte Juventus savunma hattında Bonucci ve Chiellini gibi isimler de bulunuyor.

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