18'lik kaleci, dün akşam Şampiyonlar Liginde tarihe geçti

ŞAMPİYONLAR Ligi A Grubu 4. hafta maçında Manchester United ile Benfica karşı karşıya geldi.

Old Trafford'daki mücadelenin 15. dakikasında ManU penaltı vuruşu kazandı. Topun başına Martial geçti ancak Benfica'nın 18 yaşındaki kalecisi Mile Svilar gole geçit vermedi ve bir Şampiyonlar Ligi maçında penaltı kurtaran en genç kaleci oldu.

45. DAKİKADA KENDİ KALESİNE GOL ATTI

Gecede tüm gözlerine üzerine çeken Svilar, 45. dakikada çok talihsiz bir an yaşadı. Matic'in ceza sahası dışından gönderdiği sert şuta uzandı ancak önce direğe çarpan top ardından yerde yattığı anda sırtına çarparak ağlara gitti. Başarılı eldiven böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde kendi kalesine gol atan en genç oyuncu oldu.

Manchester United 78. dakikada bir kez daha penaltı kazandı ve bu kez topun başına geçen Daley Blind hata yapmadı: 2-0.

MANU 4'TE 4 YAPTI

90 dakika sonunda mücadeleyi 2-0 kazanan Manchester United 4'te 4 yaptı ve zirve için büyük avantaj yakaladı. Grubun son sırasına demir atan Benfica henüz puanla tanışamadı.