17 sporcu milli takımda

ANTALYASPOR Yüzme Takımı Başantrenörü Turgay Demircioğlu, Açık Su Milli Takım Aday Kadro Gelişim Kampı'nın 32 kişilik kadrosunun 48'e yükseltildiğini söyledi. 17 kulüpten toplam 48 sporcunun davet edildiği kampta Antalyaspor Yüzme Takımı'ndan 17 sporcunun yer aldığını kaydeden Demircioğlu, Antalya'nın açık suda 12 ay boyunca antrenman yapma imkanı olan yegane şehir olduğunu, bunun önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Spor Okulları ve Şube Koordinatörü Murat Yılmaz ise bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Antalyaspor Açık Su Yüzme Yarışları'nı uluslararası düzeye taşımak istediklerini belirterek, "Halkın da katılım gösterdiği bu etkinlikte yarışlar şenlik havasında, doğamızı sevmek ve korumak adına farkındalık yaratıyor. Her sene düzenlenen ve 3 parkurdan oluşan açık su yüzme yarışlarında halk etabına 2 bin kişinin, performans yüzücülerinin katılacağı diğer iki parkura da bin lisanslı yüzücünün katılımını bekliyoruz. Yüzmede Türkiye'nin en güçlü altyapısına sahip kulübüyüz. Bu durum, sporcu velilerimiz, okul, teknik kadro, masters yüzücülerimiz ve yönetimimiz ile yaratılan sinerji ile oluştu" diye konuştu.