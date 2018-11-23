17 günde mucize

ALANYA Belediye Spor Müdürlüğü ekipleri, Süper Lig'e verilen milli arayı iyi değerlendirdi. Aytemiz Alanyaspor'un iç saha maçlarını yaptığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 17 günlük bakım çalışması ile kışlık çim ekimini tamamlayan ve bu 17 günlük sürede çimlerin Kayserispor maçına yetişmesini sağlayan Spor Müdürlüğü ekipleri, adeta bir mucize gerçekleştirdi. Kendi geliştirdikleri bir yöntemle sera ve gün ışığı ampullerini kullanarak çimleri kısa sürede yetiştirdiklerini söyleyen Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur "Sürenin kısa olması sebebiyle ciddi bir sorumluluktu. Stresli ve gergin bir süreçten alnımızın akıyla çıktık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Alanyasporumuza Kayserispor maçında başarılar diliyoruz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, çimleri Kayserispor maçına yetiştiren Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve birim personellerine teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, "Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla verilen arada Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yapılan kışlık çim ara ekim çalışmalarını 17 günde tamamlayarak zeminin Kayserispor maçına yetişmesini sağlayan başta Alanya Belediye Başkanı sayın Adem Murat Yücel olmak üzere, Alanya Belediyesi Spor Müdürü sayın Levent Uğur'a, Alanya Belediyesi ve Kulüp Yönetim Kurulumuz Başkan Yardımcısı sayın Nazmi Yüksel'e ve emeği geçen belediye personeline teşekkür ederim" dedi.