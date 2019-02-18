15 yaşında gol makinesi

Türkiye'deki en iyi altyapı sistemine sahip kulüplerden birisi olan Alanya Belediyespor, Türk futboluna yetenek kazandıran akademik kulüp görüntüsüyle de dikkat çekmeye devam ediyor

15 yaşında gol makinesi
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ALANYA Belediyespor altyapısında yetişen ve U15 Ligi'nde top koşturan Kadir Emir Tanrıtanır, bu sezon attığı 12 gol ve 11 asistle Antalya bölgesinin 'gol kralı' oldu. Sezon boyunca çıktığı maçlarda formasının hakkını veren başarılı futbolcu, ailesine ve antrenörlerine büyük sevinç yaşattı. Altyapıdan üst takımlara her yıl sporcu kazandıran Alanya Belediyespor’un başarılı oyuncusunu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de plaketle ödüllendirdi. Başkan Yücel, gelecek vadeden futbolcuyu tebrik ederek başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 23:28
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