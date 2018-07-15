15 Temmuz anısına

SERİK'E bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal Golf Club'de düzenlenen turnuvada şampiyon Durmuş Keçeli oldu. Turnuvada Mustafa Altıntaş ikinci, Ayhan Karaağaç da üçüncü sırada yer aldı. Bayrağa en yakın vuruşu Oğuzhan Alp, bayrağa en uzun vuruşu ise Nadir Tosun yaptı. 40 golfçünün katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri Vali Münir Karaloğlu, Kaymakam Haluk Şimşek ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından verildi. Vali Münir Karaloğlu, "Yarın hain darbe girişiminin ikinci yıldönümü. Hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutturmamak için, zihinlere kazımak için Antalya merkez ve ilçelerinde bugün burada olduğu gibi farklı etkinlikler düzenliyoruz. Buradaki amacımız vatandaşımızın zihninde 15 Temmuz gerçeğini diri tutabilmek. Çünkü vatan hainliğini unutmamak, 15 Temmuz gecesini unutmamak gerekir. 15 Temmuz gecesini unutursak, o hainler tekrar cesaretlenir, tekrar aynı hainlikleri yapmaya kalkışabilir. İşte bu nedenle milletimizin zihninde 15 Temmuz gecesinin unutulmaması lazım. Burada bir kez daha 251 şehidimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

