14 maç 14 birinci

ÖN elemelerde 14'de 14 yapan Mehmet Arzık Spor Kulübü sporcuları hem antrenörlerine, hem ailelelerine, hem de Alanya'ya büyük bir gurur yaşattılar. Elemelerde 14'de 14 yapan sporculardan Muhammet Efe Kayacı 23 kg kategorisinde 1. olurken, Kübra Satılmış 57 kg birinci, Nergiz Güzel 67 kg birinci, Betül Aslan 75 kg birinci,

Batuhan Ataseven +91 birinci, Muhammed Gürhan 71 kg birinci, Yasin Bulduk 75 kg birinci,

Aleyna Kıyanç 51 kg birinci, Zeynep Öztürk 51 kg birinci, Atilla Arda 27 kg birinci, Evindar Özbek 32 kg birinci, Emin Alpaslan Kaysı 20 kg birinci ve

Cemil Sincar da 25 kg kategorisinde birinci oldular. Mehmet Arzık Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri bu başarı ile Alanya'yı ve Antalya'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecekler.

