14 dakika, 42 saniye... Tarihe geçti!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda Çekya temsilcisi FC Fastav Zlin’i konuk eden Rus ekibi Lokomotiv Moskova’da Manuel Fernandes muhteşem bir performansa imza attı. Maçın henüz başında takımını penaltıdan öne geçiren Manuel Fernandes, 14 dakika 42 saniye içinde iki gole daha imza attı. Portekizli yıldız, attığı üç golle takımını galibiyete taşırken, aynı zamanda Avrupa Ligi’nin en hızlı hat-trick yapan oyuncusu oldu. Tarihe geçen Manuel Fernandes, Lokomotiv Moskova’yı liderliğe taşıyan isim oldu.

Manuel Fernandes’in tarihe geçen golleriyle maçı 3-0 kazanan Lokomotiv Moskova 4 puanla grupta liderliğe yükseldi. FC Fastav Zlin ise 1 puanda kaldı.