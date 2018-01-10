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12 yaşındaki Efe Çetiz,buz pateninde dünya rekoru kırdı, Altın Kitap'a girdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası'na 12 yaşındaki Efe Çetiz damgasını vurdu.

12 yaşındaki Efe Çetiz,buz pateninde dünya rekoru kırdı, Altın Kitap'a girdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası'na 12 yaşındaki Efe Çetiz damgasını vurdu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:07
12 yaşındaki Efe Çetiz,buz pateninde dünya rekoru kırdı, Altın Kitap'a girdi
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BELPA Buz Pateni Sarayı'nda iki gün süren organizasyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 11 kulüpten 70 sporcu katıldı. Minik erkeler kategorisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor adına yarışan 12 yaşındaki Efe Çetiz dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

REKOR TESCİL EDİLDİ

Çetiz, yarışmada 12 yaş ve altı kategorisinin teknik kısmında 23,03 puanla zirveye çıktı. Çetiz bu derecesiyle Çek bir sporcuya ait rekoru geride bırakmış oldu. Efe Çetiz'in rekor puanı Uluslararası Buz Pateni Birliği'nce de tescil edildi.

Çetiz'in kariyeri boyunca topladığı 29 madalyadan 25'i altın. Efe Çetiz kısa süre önce İtalya'da düzenlenen "Coppa Europa" turnuvasının minik erkekler kategorisinde birinciliği elde etti.

​ALTIN KİTAP'A GİREN İLK VE TEK TÜRK PATENCİ

Çetiz, 26 yıldır düzenlenen yarışma sonrasında "Altın Kitap"a giren ilk ve tek Türk patenci ünvanının sahibi. Antrenörleri tarafından 'altın çocuk' lakabı takılan Efe Çetiz bu başarısını Olimpiyatlar'da da sürdürmek istiyor.

​EFE'NİN HİKAYESİNİ AİLESİ ANLATTI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre ailesi Efe'nin buz patenine başlama hikayesini ise şöyle anlattı: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nun evimize yakın açılacağını duyunca Efe ile gittik. O büyük camdan o piste bakarken babası ‘Oğlum kursa yazılmak ister misin' dedi. Efe de ‘Baba yazdır' dedi. Başlangıç noktamız o boş piste uzun uzun bakarak oldu."

​HEDEF OLİMPİYATLAR

6 senedir buz pateniyle ilgilendiğini söyleyen Efe Çetiz de hikayesinin devamını şöyle anlattı:

"Kursa gittikten belirli bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün sporcu seçmeleri vardı ve iyi olanlar arasına girmeyi başardım. Kendimi geliştirmek, daha da iyi şeyler yapabilmek için çok çalıştım ve şimdi dünya rekortmeni oldum. Hedefim olimpiyatlara katılmak. İdolüm ise ABD'nin yıldızı Nahtan Chen."

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Anahtar Kelimeler:
Buz PateniEfe ÇetizAnkaraTürkiye
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