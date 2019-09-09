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12 Dev Adam olimpiyatlara vize aldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup oldu. O Grubu'nu ikinci sırada bitiren milliler, rakibine 18 sayının altında mağlup olduğu için olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakaladı

SPOR 09.09.2019, 21:43 09.09.2019, 21:55
12 Dev Adam olimpiyatlara vize aldı
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MELİH'İN 4 sayısıyla 2. dakikada 4-2 üstünlük yakalayan milli takım, Tai Webster'in basketlerine engel olamayınca 3. dakikada 8-4 geriye düştü. Hücumda dağınık bir görüntü veren rakibi karşısında Melih ile sayılar bulmaya devam eden A Milli Takım, Cedi Osman'ın devreye girmesiyle 9. dakikada 28-21 ile tekrar öne geçti. Kalan süre içinde rakibinin 5-0'lık serisine engel olamayan Türkiye, Cedi Osman'ın uzak mesafeden son saniye üç sayılık basketiyle ilk çeyreği 31-26 önde tamamladı.
 
Türkiye, hücumda ve savunmada mücadelenin 2. periyoduna kötü başlayınca Yeni Zelanda, Abercrombie ile 12. dakikada 34-33 üstünlük yakaladı. Yeni Zelanda'nın ritmini kaybetmesiyle oyunda dengeyi kuran milliler, 6-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada skoru 39-34 ile lehine çevirdi. Boyalı alandaki savunmada zorlanan Türkiye, üstünlüğünü daha fazla koruyamadı ve 17. dakika 44-44 beraberlikle geçildi. Maçın son 3 dakikasında karşılıklı basketler olurken, milli takım hızlı hücumda Melih'in basketiyle soyunma odasına 53-50 önde girdi. Milli takım adına Cedi Osman ile Melih, 17'şer sayı üretti.
 
Karşılaşmanın ikinci yarısına 6-0'lık seriyle başlayan milli takım, Cedi Osman'ın basketiyle 22. dakikada 9 sayılık fark (59-50) yakaladı. Yeni Zelanda'nın baskılı savunması karşısında zaman zaman zorlanan milli takım, Tai Webster'in basketiyle 27. dakikada farkın bir sayıya düşmesine engel olamadı: 66-65. Türkiye, rakibinin kötü hücumlarını iyi değerlendirdi ve 3. çeyreği 77-74 önde geçti.
 
A Milli Takım, son periyoda hücumda kötü başladı. Basit top kayıpları yapan milli takım karşısında Yeni Zelanda, Delany'in smaç basketiyle 32. dakikada 79-78 öne geçti. Rakibinin üst üste smaç basketlerine engel olamayan milli takım, Cedi Osman ile ayakta kalmasını bildi ve 38. dakikada bir kez daha öne geçti: 97-96. Son hücum fırsatını değerlendiremeyen milli takım, sahadan 102-101 mağlup ayrıldı.
 
Cedi rekor kırdı
 
Oyuncumuz Cedi Osman 32 sayıyla profesyonel kariyerinin rekorunu kırdı. Cedi'nin milli takımda daha önce bir maçta bulduğu en fazla sayı 28 idi.
 
Salon: Dongguan
Hakemler: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Michal Proc (Polonya), Jong Kuk Kim (Güney Kore)
Türkiye: Doğuş Balbay 5, Melih Mahmutoğlu 27, Cedi Osman 32, Metecan Birsen 8, Semih Erden 12, Wilbekin 15, Yiğit Arslan, Ege Arar 2, Buğrahan Tuncer
Yeni Zelanda: Abercrombie 11, Tai Webster 12, Corey Webster 12, Loe 17, Fotu 17, Ili 9, Pledger, Rusbatch 3, Delany 12, Smith Milner 9
1. Periyot: 31-26
Devre: 53-50
3. Periyot: 77-74
 
22. olduk, olimpiyat vizesi aldık
 
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda O ve P gruplarında oynanan ikinci maçların ardından 17-32'ncilik klasman mücadelesi sona erdi.
 
Türkiye, O Grubu'ndaki son maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenildi ve turnuvayı 22. sırada tamamladı. Milliler, bu sıralamayla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için eleme oynama hakkı kazandı.
 
Klasman maçlarında günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
 
O Grubu:
 
Japonya-Karadağ: 65-80
Türkiye-Yeni Zelanda: 101-102
 
P Grubu:
 
Ürdün-Senegal: 79-77
Almanya-Kanada: 82-76

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
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